Украинский стоматолог попытался вывезти из России около тысячи акриловых зубов

По данным издания, мужчину задержали на таможенном посту Гуково. При досмотре у него нашли стоматологические средства, которые он попытался перевезти через российскую границу без декларирования.

«Дни.ру» рассказали, что кроме слепочного материала, зуботехнического воска и раствора для анестезии таможенники обнаружили у украинца 960 акриловых зубов. В отношении стоматолога завели административное дело. Ему грозит конфискация и серьезный штраф.