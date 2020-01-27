27 января 2020, 18:44
Украинский стоматолог попытался вывезти из России около тысячи акриловых зубов
В Ростовской области таможенники нашли у украинского стоматолога около тысячи акриловых зубов, передает портал Vse42.ru.
По данным издания, мужчину задержали на таможенном посту Гуково. При досмотре у него нашли стоматологические средства, которые он попытался перевезти через российскую границу без декларирования.
«Дни.ру» рассказали, что кроме слепочного материала, зуботехнического воска и раствора для анестезии таможенники обнаружили у украинца 960 акриловых зубов. В отношении стоматолога завели административное дело. Ему грозит конфискация и серьезный штраф.