Происшествия 27 ноября 2023, 01:47 Украинский снаряд со шрапнелью ранил женщину и девочку в Донецке РИА «Новости»

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Женщина и подросток пострадали в результате обстрела ВСУ в Донецке. Боевики применили для удара по жилым домам снаряды со шрапнелью, сообщило РИА «Новости».

По словам матери 15-летней девочки, ее дочь спасло то, что она не стала делать уроки, а легла отдохнуть. Боекомплект со шрапнелью влетел прямо в дом.

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«Обычно она сидит допоздна делает уроки, а в этот раз она из-за дождя прилегла. Я думаю — слава богу, что прилегла и осталась жива. Если бы сидела за компьютером, могла бы погибнуть, ведь осколки пробили стул», — рассказала жительница Донецка.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 32 раза. В результате в больницу с ранениями попали три мирных жителя. Также пострадали восемь жилых домов и три объекта социальной инфраструктуры.

В ночь на 26 ноября Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по энергосистеме Донецкой Народной Республики. Без света остались часть городов и районов ДНР.