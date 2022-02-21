Украинский снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

Выпущенный с территории Украины снаряд попал в место несения службы российских пограничников. Такое заявление сделали в Центре общественных связей ФСБ России.

Обстрел произошел утром 21 февраля. Выпущенный с территории Украины снаряд неустановленного образца разрушил российский погранпункт, сообщили в ведомстве.

«Полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области», — заявили в ведомстве.

Российский погранпункт находился в 150 метрах от российско-украинской границы. Во время обстрела никто не пострадал. В данный момент на месте ЧП работают саперы.

В Московскую область 22 февраля прибудут первые 1500 беженцев из Донбасса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить встречу прибывающих жителей ЛНР и ДНР.