Происшествия 07 сентября 2023, 19:44 Украинский снаряд пробил крышу жилого дома в брянском селе Богомаз: снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области РИА «Новости»

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ВСУ в очередной раз обстреляли Брянскую область. На этот раз под огнем оказалось село Демьянки в Стародубском районе. Один из вражеских снарядов попал в частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации взрывчатого вещества, к счастью, не произошло», — написал он.

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Губернатор добавил, что пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают специализированные подразделения и оперативные службы.

Ранее стало известно, что украинские военные второй раз за сутки атаковали железнодорожный вокзал Брянск I. Силами радиоэлектронной борьбы удалось подавить беспилотник самолетного типа. Обошлось без разрушений.

Утром рухнувший БПЛА повредил здание вокзала. Также пострадали несколько авто и привокзальная площадь.