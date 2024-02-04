Происшествия 04 февраля 2024, 17:54 Украинский снаряд пробил крышу детского сада в Донецке Кулемзин: украинский снаряд упал около детсада в Донецке, повреждена кровля РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из снарядов упал на территорию детского сада № 382, расположенного на улице Куйбышева. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Повреждены кровля, остекление, ограждение. Пострадавших людей нет», — сказал он.

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По словам мэра, экстренные службы находятся на месте происшествия, оценивая причиненный ущерб. По последним данным, в частном доме, расположенном на улице Величкиной, повреждены газовая труба, остекление, забор.

Повреждения также получили фасады, остекление и внутренние сети отопления в многоквартирных домах на улице Куйбышева. Пострадали также легковые автомобили.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно отбросить ВСУ минимум на 150 километров, чтобы остановить обстрелы населенных пунктов республики.