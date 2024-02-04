04 февраля 2024, 17:54
Украинский снаряд пробил крышу детского сада в Донецке
Кулемзин: украинский снаряд упал около детсада в Донецке, повреждена кровля
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из снарядов упал на территорию детского сада № 382, расположенного на улице Куйбышева. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Повреждены кровля, остекление, ограждение. Пострадавших людей нет», — сказал он.
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По словам мэра, экстренные службы находятся на месте происшествия, оценивая причиненный ущерб. По последним данным, в частном доме, расположенном на улице Величкиной, повреждены газовая труба, остекление, забор.
Повреждения также получили фасады, остекление и внутренние сети отопления в многоквартирных домах на улице Куйбышева. Пострадали также легковые автомобили.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно отбросить ВСУ минимум на 150 километров, чтобы остановить обстрелы населенных пунктов республики.
ВСУ
Детские сады
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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