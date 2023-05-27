Происшествия 27 мая 2023, 18:15 Украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома при обстреле Донецка Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в квартиру многоэтажного дома РИА «Новости»

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Украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Донецке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома», — отметил глава города.

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Он уточнил, что ЧП произошло на улице Вахрушева в Куйбышевском районе столицы ДНР.

По данным представительства в Совместном центре контроля и координации огня, обстрел зафиксировали в 17:55. Украинские боевики выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам семь снарядов калибра 155 миллиметров. ВСУ вели огонь из населенного пункта Нетайлово.

Утром в субботу, 27 мая, украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО. По городу выпустили 10 ракет из Максимильяновки. Боеприпасы повредили многоквартирные жилые дома на улицах Очаковской и Лавренева. Ранее под обстрел попал Киевский район города.