Происшествия 30 декабря 2023, 16:05 Украинский снаряд попал в физкультурно-оздоровительный комплекс Уразова Гладков: украинские снаряды повредили 20 домов и линию электропередачи в Уразове РИА «Новости»

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Под обстрел Вооруженных сил Украины 30 декабря попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений», — написал он.

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По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. На месте происшествия работают аварийные службы.

Украинские боевики также обстреляли центр Белгорода. Предварительно, погибли двое детей, есть пострадавшие. По некоторым данным, число жертв выросло до четырех. В городе работает сирена ракетной опасности, жителей просят уйти в укрытие.

Накануне, 29 декабря, четыре дома в Шебекине получили повреждения из-за обстрела ВСУ. Боевики также атаковали поселок Уразово из РСЗО «Град».