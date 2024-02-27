Происшествия 27 февраля 2024, 04:02 Украинский след возник в деле о пропаже 57-летней россиянки Ura.ru: мошенники заставили женщину исчезнуть ради кредита для ВСУ РИА «Новости»

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Полицейские нашли целой и невредимой 57-летнюю жительницу Свердловской области, пропавшую около недели назад. Издание Ura.ru сообщило со ссылкой на главное управление МВД по региону, что женщина стала жертвой мошенников.

По данным журналистов, злоумышленники убедили свою жертву уйти из дома, не предупреждая родных и близких. Из Красноуфимска она отправилась в Первоуральск, где взяла кредит на крупную сумму. Деньги женщина перечислила якобы на нужды Вооруженных сил Украины — как того требовали мошенники.

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«По предварительным данным, женщина могла попасть в сети мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее действовать таким образом и исчезнуть из поля зрения родных и близких», — объяснил изданию ura.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники начали вымогать деньги, угрожая своим жертвам уголовным наказанием за сотрудничество с ВСУ.

В феврале мошенники смогли таким способом похитить семь миллионов рублей у преподавательницы МГИМО.