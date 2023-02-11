Происшествия 11 февраля 2023, 07:40 Украинский след во взрывах газа в домах увидели в России Экс-член комиссии ООН Никулин: украинский след прослеживается во взрывах газа в России Пресс-служба МЧС

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Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин предположил, что во взрывах газа в многоквартирных домах в городах России могут быть причастны украинские подпольщики. Своим мнением он поделился с URA.RU.

«Как-то резко с начала спецоперации на Украине усилились проблемы с ЖХК в России. Думаю, что нам пора возвращать статью за вредительство. Считаю, что в России действует бандеровское подполье. И действует активно», — отметил он.

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По его словам, тайные организации могут использовать в этих целях детей. Достаточно через интернет найти телефонные номера, позвонить ребенку и, представившись службой газа, попросить открыть комфорки.

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«И все. Целый подъезд взлетел на воздух», — подчеркнул Никулин.

9 февраля в Новосибирске в многоквартирном доме взорвался газ, в результате которого обрушились два подъезда и погибли 13 человек. 7 февраля в Ефремове Тульской области в пятиэтажке произошел взрыв бытового газа. Там погибли пять жильцов. 4 декабря прошлого года такой же инцидент произошел в Нижневартовске, где жертвами трагедии стали шесть человек.