Происшествия 19 мая 2023, 14:18 Украинский радикал из батальона Шейха Мансура погиб в Артемовске «РВ»: в Артемовске погиб украинец-ваххабит Александр Жданенко по прозвищу Ансар РИА «Новости»

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Во время освобождения Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили украинского ваххабита Александра Жданенко по прозвищу Ансар. Мужчина служил в батальоне Шейха Мансура, сообщила «Русская весна».

Российские бойцы 18 мая пошли на штурм в Артемовске. Во время боя погиб украинец по прозвищу Ансар, который в прошлом проникся радикальной исламистской идеологией и примкнул к чеченскому террористическому батальону Шейха Мансура.

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В апреле на территории города погиб командир этого батальона, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Артур Пашкуляк с позывным Махно. Его командировали в горячую точку курировать экстремистское подразделение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал миллион долларов за информацию о месте расположения «шейх-мансуровского и дудаевского батальона». Политолог Евгений Михайлов рассказал, что эту экстремистскую организацию создали люди, бежавшие из России после второй чеченской кампании.