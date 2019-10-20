Украинский мотоблогер погибла под Киевом

Вагон поезда с футбольными фанатами загорелся в Берлине. Видео Подробнее

Сообщается, что девушка на мотоцикле врезалась в припаркованный на обочине автомобиль. Машина вдруг начала движение. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия и отправили в больницу. Но мотоблогерша не выжила. Она скончалась в карете скорой помощи.

Погибшую звали Еленой. Она публиковала посты в Instagram под ником @kuzavini. На девушку подписано более 74 тысяч человек. Большинство постов — рассказ о жизни и фотографии с мотоциклами.

Гостомельское шоссе часто называют трассой смерти. Ежегодно здесь фиксируется большое количество ДТП со смертельным исходом.