Украинский моряк пропал у побережья Турции | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 16:42 Украинский моряк пропал у побережья Турции NTV: береговая охрана Турции ищет моряка с Украины, прыгнувшего с корабля во время пожара

Читать 360tv в

Береговая охрана Турции ведет поиски моряка с сухогруза Azov Confidence под флагом Маршалловых островов. Он прыгнул в море во время пожара у турецкого побережья. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

Пожар произошел в четверг вечером в четырех милях от черноморского порта Самсун. Во время тушения пожара у механика сухогруза Михаила Муравьева из Украины загорелась одежда, и он прыгнул в море. Его ищут катера береговой охраны и вертолет.

Реклама

Перевозящий металл из России сухогруз сейчас пришвартован в порту Самсуна.

Реклама

Ранее стало известно, что россияне стали реже посещать Анталью. Общее число российских туристов за этот год — 2,8 миллиона. Это на 18% меньше, чем в 2021 году, когда туристов за такой же период было почти 3,5 миллиона. В Ассоциации туроператоров России полагают, что дело не в поднявшихся ценах — снижение турпотока связано с санкциями и сокращением количества рейсов.