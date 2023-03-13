Происшествия 13 марта 2023, 17:55 Украинский фигурист обратился в московскую больницу с ножевым ранением ТАСС: украинский фигурист Семко попал в больницу в Москве с ножевым ранением РИА «Новости»

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Фигурист из Украины Даниил Семко обратился за медицинской помощью в Москве, врачи обнаружили у него ножевое ранение. Об этом сообщил ТАСС.

«Фигурист Даниил Семко обратился в Боткинскую больницу 12 марта. Медики диагностировали ему колотую рану правого бедра», — отметили в публикации.

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Спортсмен не смог точно объяснить, при каких обстоятельствах он получил ранение. По одной из версий, его мог поранить неизвестный мужчина. По другой — Семко травмировался, споткнувшись о чью-то сумку.

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Сам спортсмен не имеет ни к кому претензий и не собирается подавать заявление в полицию. Он сообщил о намерении в скором времени покинуть Россию.

Семко выступает в парных танцах на льду, а на международных соревнованиях представляет Венгрию. Telegram-канал Shot уточнил, что в последнее время фигурист работал тренером в Москве.