12 сентября 2023, 00:12
Украинский дрон второй раз за вечер атаковал город в Курской области
Курский губернатор Старовойт: дрон ВСУ снова попытался атаковать город Рыльск
ВСУ предприняли еще одну попытку атаковать Рыльск в Курской области. Как отметил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, пострадавших нет.
«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. <…> Пострадавших нет», — написал губернатор Курской области.
Реклама
Он отметил, что в результате атаки украинского дрона в административном здании повреждена крыша, а также выбиты стекла в нескольких окнах.
Вечером 11 сентября с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство в Рыльске. Тогда также никто не пострадал, указал Старовойт. В результате падения устройства, как уточнил губернатор региона, фасады получили повреждения, также выбило стекла в двух зданиях по улице Ленина. На место оперативно прибыли представители силовых структур.
Силы противовоздушной обороны в понедельник, 11 сентября, уничтожили над территорией Курской области беспилотник самолетного типа, сообщали ранее в Министерстве обороны России. Это произошло днем, около 13:30.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама