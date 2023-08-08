Происшествия 08 августа 2023, 18:18 Украинский дрон упал на территории монастыря в Курской области Курский губернатор Старовойт: на территории Свято-Николаевского монастыря упал дрон Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

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Украинский дрон-камикадзе рухнул на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате ЧП травмы получил ребенок.

У несовершеннолетнего — легкие осколочные ранения предплечья и руки, отметил Старовойт. По его словам, ребенку оказали помощь на месте, а потом отправили в центральную районную больницу, где проведут дополнительный осмотр.

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«Иная информация, распространяемая в некоторых федеральных Telegram-каналах, не соответствует действительности», — подчеркнул Роман Старовойт.

Днем ранее российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow ВСУ, рассказали в Минобороны. Тогда же удалось уничтожить четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уточнили «Известия».

Вечером 7 августа в Курской области посадили два беспилотника, на одном из них была символика нацбатальона «Азов»*. Губернатор Роман Старовойт поблагодарил за работу российских военных и пограничников.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.