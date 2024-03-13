Важное 13 марта 2024, 20:18 Украинский дрон упал и взорвался в Белгородской области Гладков: в белгородском селе Гостищево взорвался беспилотник ВСУ РИА «Новости»

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Беспилотник ВСУ взорвался в селе Гостищево в Яковлевском городском округе после очередной атаки ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.

«БПЛА противника упал в частном жилом секторе с последующей детонацией. Пострадавших нет», — написал он.

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После взрыва в одном домовладении разрушилась хозпостройка. Как отметил глава региона, сейчас на месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны, российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА на территории Российской Федерации в 19:15 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Днем, 13 марта, ВСУ ударили дроном-камикадзе по Новой Таволжанке Шебекинского городского округа.