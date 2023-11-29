Важное 29 ноября 2023, 15:52 Украинский дрон уничтожили под Ростовом Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Ростовской областью Unsplash

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

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Утром 29 ноября ПВО сбили летевший к Москве БПЛА. В результате атаки дрона обошлось без пострадавших. Разрушений в районе падения обломков беспилотника не нашли.

Ранее беспилотник нашли на побережье в Краснодарском крае. Дрон лежал на побережье в Ейском районе. К месту происшествия выехали спецслужбы.