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29 ноября 2023, 15:52

Украинский дрон уничтожили под Ростовом

Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Ростовской областью

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

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Утром 29 ноября ПВО сбили летевший к Москве БПЛА. В результате атаки дрона обошлось без пострадавших. Разрушений в районе падения обломков беспилотника не нашли.

Ранее беспилотник нашли на побережье в Краснодарском крае. Дрон лежал на побережье в Ейском районе. К месту происшествия выехали спецслужбы.

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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

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