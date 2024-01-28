Важное 28 января 2024, 17:15 Украинский дрон уничтожили под Белгородом Минобороны: система ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

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Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа 28 января около 16:00.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне боевики выпустили около 40 снарядов по региону. Из-за атак повреждения получили девять домов, пять автомобилей и линия электропередачи.