28 января 2024, 17:15
Украинский дрон уничтожили под Белгородом
Минобороны: система ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа 28 января около 16:00.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне боевики выпустили около 40 снарядов по региону. Из-за атак повреждения получили девять домов, пять автомобилей и линия электропередачи.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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