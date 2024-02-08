Важное 08 февраля 2024, 08:27 Украинский дрон уничтожили над Крымом Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом РИА «Новости»

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Украинский беспилотник в ночь на 8 феврали уничтожили над территорией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Крым», — передали в ведомстве.

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Киевский режим попытался совершить очередную террористическую атаку в России, уточнили в министерстве.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские территории. Причем метят боевики не по военным объектам, а по жилым кварталам, школам, торговым центрам.

Ранее ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области с беспилотника. В результате удара пробило крышу складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Накануне, 7 февраля, в Белгороде дважды объявляли ракетную опасность.