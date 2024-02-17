Происшествия 17 февраля 2024, 21:20 Украинский дрон уничтожили над Брянской областью Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ в Брянской области РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:40 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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Глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинский дрон зафиксировали над Стародубским муниципальным округом. Его уничтожили с помощью средств ПВО.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают региональные оперативные службы.

Накануне пять беспилотников самолетного типа ВСУ сбили над Брянским, Клинцовским и Погарским районами. Разрушений на месте взрывов не было.

Ночью 17 февраля власти Курской области дважды объявляли режим воздушной тревоги. Жителей региона призывали укрыться в помещениях без окон или спуститься под землю.