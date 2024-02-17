17 февраля 2024, 21:20
Украинский дрон уничтожили над Брянской областью
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ в Брянской области
Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 20:40 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Реклама
Глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинский дрон зафиксировали над Стародубским муниципальным округом. Его уничтожили с помощью средств ПВО.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают региональные оперативные службы.
Накануне пять беспилотников самолетного типа ВСУ сбили над Брянским, Клинцовским и Погарским районами. Разрушений на месте взрывов не было.
Ночью 17 февраля власти Курской области дважды объявляли режим воздушной тревоги. Жителей региона призывали укрыться в помещениях без окон или спуститься под землю.
ВСУ
Реклама
Реклама