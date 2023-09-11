Происшествия 11 сентября 2023, 23:09 Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Курской области Курский губернатор Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в Рыльске РИА «Новости»

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В Рыльске с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал», — написал он.

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Старовойт уточнил, что в результате падения устройства повреждения получили фасады, также в двух зданиях на улице Ленина выбило стекла. Сейчас на месте работают представители силовых структур.

По данным Минобороны, 11 сентября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Курской области беспилотник самолетного типа.

Вооруженные силы Украины несколько дней назад атаковали деревню Успеновка и село Гордеевка в Курской области. Под удары ВСУ попал Кореневский район. Всего зафиксировали 12 прилетов. Пострадавших не было.

Ранее в Курске завершили работы по восстановлению многоквартирного дома, в который врезался украинский беспилотный летательный аппарат.