Важное 08 марта 2024, 14:44 Украинский дрон сбросил взрывчатку на сельхозпредприятие под Белгородом Гладков: ВСУ атаковали поселок Маслова Пристань дроном со взрывчаткой

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Украинские боевики 8 марта атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа с помощью беспилотника. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, дрон сбросил взрывчатку на сельхозпредприятие.

Снаряд попал в одно из помещений, взрывом пробило кровлю. К месту происшествия выехали спецслужбы.

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«Слава Богу, никто не пострадал!» — написал Гладков.

В этот же день российские системы противовоздушной обороны сбили минимум четыре дрона в Белгородском районе: в селах Беломестное и Болдыревка, а также в Варваровке. В Белгороде и области более двух часов работала сирена, предупреждающая жителей о ракетной опасности.