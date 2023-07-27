Происшествия 27 июля 2023, 10:01 Украинский дрон сбросил взрывчатку на белгородское село Лозовая Рудка — СМИ SHOT: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на белгородское село Лозовая Рудка РИА «Новости»

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Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку, предположительно ВОГ-17, на село Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, это случилось накануне вечером.

Атака дрона произошла всего в 550 метрах от границы. Никто не пострадал, разрушений нет. Канал уточнил, что беспилотный аппарат, вероятно, запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области, расположенного от границы в двух с половиной километрах.

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Кроме того, по данным ресурса, ВСУ накануне атаковали четыре села в Белгородской области. Около 12:00 взрывчатку с беспилотника сбросили на Поповку Краснояружского района, через час — на Журавлевку Белгородского района, около 16:00 — на Илек-Пеньковку в Краснояружском районе, а затем — на Новопетровку в Валуйском. Никто не пострадал, о серьезных разрушениях тоже не сообщается.

Официальной информации обо всех этих происшествиях не поступало.