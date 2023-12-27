Важное 27 декабря 2023, 04:27 Украинский дрон сбили в небе над Ростовской областью Губернатор Голубев: силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали укранский БПЛА в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канал сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он.

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Других подробностей глава области не сообщил.

Накануне, 26 декабря, жители Ейска Краснодарского края услышали звуки взрывов. СМИ предположили, что в городе сработала система ПВО. Позднее региональный оперштаб объяснил громкие звуки военными учениями с применением БПЛА. Там уточнили, что жители слышали, как военные уничтожали учебные цели «при отработке задач учений».