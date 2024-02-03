Происшествия 03 февраля 2024, 04:52 Украинский дрон сбили в Белгородской области Гладков: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Новооскольском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ», — уточнил губернатор.

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По его словам, в светлое время суток продолжат подомовой обход территории.

В пятницу, 2 февраля, Гладков рассказал, что украинские боевики обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Никто из жителей не пострадал, но пять населенных пунктов остались без света из-за повреждения ЛЭП.

Ранее ВСУ обстреляли еще два села — Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Теребрено Краснояружского района. По словам Гладкова, выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили линию электропередачи в селе Мокрая Орловка. Во втором населенном пункте один из боеприпасов повредил школьный забор.