23 марта 2024, 12:16
Украинский дрон сбили в Белгородской области
Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Попытку террористической атаки со стороны ВСУ пресекли около 11:30. Украинские боевики использовали для удара БПЛА самолетного типа
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
Утром 23 марта мирный житель Белгорода погиб в результате обстрела ВСУ, его жена попала в больницу. Из-за атаки обрушились три балкона многоэтажки.
В ночь на субботу ВСУ ударили по предприятию в Старооскольском городском округе. Информации о пострадавших не поступало. Утром российские средства ПВО уничтожили в Белгородской области 11 снарядов реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, выпущенных украинскими войсками.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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