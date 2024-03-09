Важное 09 марта 2024, 14:46 Украинский дрон сбили в Белгородской области Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Попытку террористической атаки со стороны ВСУ пресекли около 14:15. Украинские боевики использовали для удара БПЛА самолетного типа.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

До этого ВСУ атаковали белгородский хутор Мухин. Осколки боеприпасов посекли фасад частного дома и пробили крышу другого здания. Легковой автомобиль получил повреждения.

По данным СЦКК, Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Также боевики обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами.