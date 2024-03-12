Происшествия 12 марта 2024, 03:54 Украинский дрон сбили над Тульской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщили на сайте Министерства по региональной безопасности региона.

«Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — уточнило ведомство.

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На сайте также сообщили, что экстренные службы уже отреагировали на происшествие.

До этого средства ПВО сработали над Курском. Над Курской областью сбили украинский беспилотник.

Утром в понедельник, 11 марта, дрон ВСУ сбили над Белгородской областью. Еще шесть украинских БПЛА уничтожили над Брянской и Орловской областями — четыре и два соответственно.

В субботу, 9 марта, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 дронов ВСУ, причем большая их часть была сбита над Ростовской областью. Оставшиеся ликвидировали в небе над Волгоградской, Курской и Белгородской областями.