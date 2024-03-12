12 марта 2024, 02:32
Украинский дрон сбили над Курской областью
Старовойт: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Фатежским районом. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.
«Последствия на земле уточняются», — написал он.
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Глава региона напомнил, что нельзя приближаться к обломкам БПЛА и трогать их. Также об опасной находке нужно сразу сообщить по телефону 112.
До этого в Курской области объявили ракетную опасность, жителей призвали спуститься в укрытия, в помещения без окон со сплошными стенами и не выходить из домов.
Также Старовойт сообщил о гибели жителя села Гончаровка в Суджанском районе, который получил ранения при обстреле со стороны украинских националистов.
В понедельник, 11 марта, Минобороны РФ сообщило о перехвате и ликвидации четырех беспилотников ВСУ над Брянской областью. По информации губернатора Александра Богомаза, среди населения никто не пострадал.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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