12 марта 2024, 07:42
Украинский дрон сбили над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении украинского дрона над Брянской областью
Украинские военные попытались атаковать беспилотным летательным аппаратом населенные пункты в Брянской области, его сбили система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Силы ПВО сбили его над Брасовским районом, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.
Реклама
В ночь на 12 марта украинские националисты также атаковали нефтебазу в Орле, на одном из резервуаров начался пожар. Глава Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале подтверждал факт атаки дрона ВСУ.
Кроме того, ночью на вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей региона о приближении украинского ударного беспилотника.
Беспилотники
ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама