Происшествия 12 марта 2024, 07:42 Украинский дрон сбили над Брянской областью Богомаз сообщил об уничтожении украинского дрона над Брянской областью РИА «Новости»

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Украинские военные попытались атаковать беспилотным летательным аппаратом населенные пункты в Брянской области, его сбили система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Силы ПВО сбили его над Брасовским районом, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

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В ночь на 12 марта украинские националисты также атаковали нефтебазу в Орле, на одном из резервуаров начался пожар. Глава Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале подтверждал факт атаки дрона ВСУ.

Кроме того, ночью на вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей региона о приближении украинского ударного беспилотника.