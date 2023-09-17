Происшествия 17 сентября 2023, 21:26 Украинский дрон сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«17 сентября около 20:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России», — уточнили в ведомстве.

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Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО. Российские военные сбили БПЛА самолетного типа.

Он отметил, что оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром 16 сентября ВС России ликвидировали один украинский беспилотник над Калужской областью и еще один — над Тверской. До этого силы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью.