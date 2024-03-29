29 марта 2024, 21:07
Украинский дрон сбили над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 20:15 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — указали в сообщении.
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По данным ведомства, при обнаружении беспилотника ВСУ сработали дежурные средства противовоздушной обороны.
Это второй дрон, который уничтожили в Белгородской области 29 марта. Российские военные засекли полет беспилотника самолетного типа в пятницу около 10 часов утра. За несколько часов до ликвидации дрона ВСУ в регионе объявляли режим ракетной опасности.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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