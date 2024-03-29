Происшествия 29 марта 2024, 21:07 Украинский дрон сбили над Белгородской областью Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:15 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, при обнаружении беспилотника ВСУ сработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Это второй дрон, который уничтожили в Белгородской области 29 марта. Российские военные засекли полет беспилотника самолетного типа в пятницу около 10 часов утра. За несколько часов до ликвидации дрона ВСУ в регионе объявляли режим ракетной опасности.