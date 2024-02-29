Происшествия 29 февраля 2024, 23:10 Украинский дрон сбили над Белгородской областью Гладков: над Белгородской областью ликвидировали беспилотник ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Корочанском районе в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников», — уточнил он.

Реклама

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле.

Это уже третий украинский дрон, сбитый над Белгородской областью в четверг, 29 февраля. О первом сбитом беспилотнике около села Илек-Пеньковка Краснояружского района.Минобороны сообщило в 12:50. Чуть позже стало известно о втором уничтоженном дроне.

В среду, 28 февраля, Вооруженные силы Украины ударили по селу Тишанка в Белгородской области. В результате повреждения получила линия электропередач.