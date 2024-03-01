Происшествия 01 марта 2024, 15:20 Украинский дрон сбили над белгородским селом Гладков: ВСУ снова атаковали беспилотником Грайворонский городской округ РИА «Новости»

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ВСУ 1 марта атаковали село Доброе в Грайворонском городском округе, запустив беспилотник самолетного типа. Дрон противника сбили российские системы ПВО. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Оперативные службы уточняют информацию, добавил Гладков.

ВСУ с начала года усилили обстрелы Белгородской области. Накануне средства ПВО России перехватили украинский беспилотник над территорией приграничного региона.

В понедельник, 26 февраля, ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по селу Почаево в Грайворонском городском округе. В результате атаки погибли трое мирных жителей, находившихся в автомобиле.