Происшествия 18 марта 2024, 16:53 Украинский дрон развалился в воздухе при атаке на Курскую область Старовойт: дрон ВСУ развалился в воздухе при попытке атаки на Курскую область Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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В селе Горналь Суджанского района украинский дрон развалился в воздухе при попытке атаковать автомобиль. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Из-за удара никто не пострадал. Аккумулятор беспилотника при падении разбил стекло машины. Под удар со стороны Вооруженных сил Украины попал поселок Теткино. Подомовой обход территорий проведут после того, как это станет безопасно.

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«По предварительным данным, есть повреждения нескольких домовладений, загорелась хозяйственная постройка», — написал Старовойт.

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Он пообещал, что власти окажут помощь в восстановлении всем собственникам поврежденного имущества.

Накануне боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил украинский беспилотник. ВСУ усилили атаки в преддверии третьего дня голосования на выборах президента России.