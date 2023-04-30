Происшествия 30 апреля 2023, 16:11 Украинский дрон провалил попытку атаковать село в Белгородской области Shot сообщил о провальной атаке украинского дрона на белгородское село Цаповка РИА «Новости»

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Попытка украинского дрона атаковать инфраструктуру села Цаповка в Белгородской области полностью провалилась. Сброшенное беспилотником самодельное взрывное устройство (СВУ) не сдетонировало, а сам летательный аппарат рухнул на землю. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник не уточнил ни даты атаки, ни объекта, который дрон намеревался взорвать.

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«Дрон ВСУ пытался атаковать инфраструктуру в Цаповке Белгородской области — ему удалось сбросить СВУ, но оно не сдетонировало, а сам БПЛА самолетного типа зацепился за деревья и упал», — говорится в сообщении.

На этой неделе Белгородская область уже пережила одну атаку вражеских беспилотников.

В минувшую пятницу, 28 апреля, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большом количестве стреляющих дронов в Шебекинском городском округе. Он подчеркнул, что в результате происшествия из жителей никто не пострадал, но беспилотники повредили линию электропередач.