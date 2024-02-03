Происшествия 03 февраля 2024, 12:53 Украинский дрон протаранил объект инфраструктуры связи в белгородском селе Долгое Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на село Долгое РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запущенный с территории Украины дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Беспилотник на скорости врезался в объект инфраструктуры связи и взорвался. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что среди местных жителей в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Кроме поврежденного объекта связи, других разрушений в населенном пункте нет.

Реклама

Оперативные службы прибудут на место происшествия в самое ближайшее время для ликвидации последствий.

Это уже вторая атака ВСУ на Белгородскую область за первую половину субботы, 3 февраля. Сегодня же под обстрелом оказался поселок Задорожный Краснояружского района. Прилетевшие снаряды повредили два жилых дома, а также оборвали линию электропередачи.

В результате без света, кроме Задорожного, остались жители соседнего села Теребрено и поселка Прилесный. Аварийные бригады энергетиков приступят к ремонту только после согласования своего выезда с министерством обороны.