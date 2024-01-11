Важное 11 января 2024, 08:11 Украинский дрон пробил крышу дома в Воронежской области Гусев: беспилотник ВСУ пробил кровлю нежилого здания под Воронежем

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Украинский беспилотник в ночь на 11 января пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он.

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На месте происшествия работают оперативные службы Воронежской области. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Министерство обороны России сообщило, что утром 11 января средства противовоздушной обороны перехватили три дрона над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей. Один БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.

Накануне, 10 января, киевский режим также пытался устроить террористическую атаку на территории России. Украинский дрон сбили над Воронежской областью, еще один — над Саратовской областью.