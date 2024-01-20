Происшествия 20 января 2024, 17:22 Украинский дрон повредил газопровод в Белгородской области Гладков: украинский дрон повредил газопровод в белгородском селе РИА «Новости»

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Украинские боевики сбросили дрон-камикадзе на окраину села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет», — написал глава региона.

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По его словам, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Гладков добавил, что ВСУ также атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате удара никто не пострадал. Осколки снаряда выбили окна и посекли фасад одного частого дома.

ВСУ с конца декабря регулярно обстреливают Белгородскую область. После атаки 30 декабря, при которой в Белгороде погибли более 20 человек и пострадали свыше 100, жители стали с опаской реагировать на громкие звуки. Теперь власти предупреждают горожан смс-уведомлениями о ракетной опасности.