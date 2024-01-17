Происшествия 17 января 2024, 15:07 Украинский дрон повредил частный дом в Курской области Губернатор Старовойт: дрон ВСУ повредил дом и автомобиль в селе Свердликово РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по селу Свердликово Суджанского района Курской области, из местных жителей никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Дрон-камикадзе сегодня повредил домовладение в селе Свердликово, из местных жителей никто не пострадал. Осколки повредили также легковой автомобиль, выбили окна и посекли фасад жилого помещения», — написал он.

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Старовойт отметил, что власти региона окажут содействие собственнику в восстановлении поврежденного имущества.

В понедельник, 15 января, Минобороны сообщало о ликвидации трех украинских боеприпасов из ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Старовойт уточнял, что снаряды засекли в небе над Фатежским районом, их уничтожила система ПВО.

Ранее в среду под обстрел ВСУ попало село Репяховка в Белгородской области.