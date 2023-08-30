Происшествия 30 августа 2023, 18:59 Украинский дрон под Воронежем уничтожил «стратегический» сельский туалет Shot: сбитый в Воронежской области дрон уничтожил сельский туалет РИА «Новости»

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Сбитый украинский дрон в Воронежской области при падении уничтожил сельский туалет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, системы радиоэлектронной борьбы подавали беспилотник самолетного типа в 22-х километрах от Воронежа. Дрон рухнул прямо на уличный туалет, в котором никого не было.

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Стоимость подобного беспилотника составляет примерно 18 миллионов рублей.

Глава Воронежской области Александр Гусев ранее в среду также сообщил, что силы РЭБ подавили украинский дрон неподалеку от Воронежа. Он подчеркивал, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 30 августа атаку беспилотников отразили сразу в нескольких регионах России. Националисты попытались нанести удар по аэропорту «Кресты» в Пскове, последствия падения БПЛА уже устранили, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президенту Владимиру Путину оперативно доложили об атаке ВСУ на Псков.