Важное 21 апреля 2023, 08:55 Украинский дрон-камикадзе упал на трактор в Курской области — СМИ SHOT: украинский дрон-камикадзе упал на трактор в Курской области

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Дрон-камиказде ВСУ упал на трактор в Курской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Атака произошла в Суджанском районе. Люди не пострадали.

Беспилотник с неустановленным зарядом рухнул возле села Гуево, в километре от границы. Разрушений нет, повреждена только аграрная техника.

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Украинские боевики регулярно совершают атаки на граничащие с Украиной российские регионы. К примеру, накануне СМИ писали об ударе ВСУ по деревне Ломаковка в Брянской области, в результате которого населенный пункт лишился света. Официального подтверждения информации не поступало.

Сегодня утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об атаке украинских военнослужащих на город Клинцы. Беспилотник обрушился на территорию жилого дома. Происшествие обошлось без пострадавших, однако есть частичные разрушения домовладения, в доме оказались выбиты стекла. Уточняется, что на месте работают оперативные службы.