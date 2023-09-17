Происшествия 17 сентября 2023, 14:14 Украинский дрон-камикадзе сбили рядом с военным аэродромом Шайковка Mash: ВСУ выпустили дрон-камикадзе по стратегическому аэродрому Шайковка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать стратегический аэродром Шайковка в Калужской области дроном-камикадзе. Российские вертолеты Ми-28 перехватили украинский беспилотник и уничтожили его, сообщил Telegram-канал Mash.

«За время СВО это уже как минимум третья попытка атаки на аэродром», — указали в публикации.

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Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Первую попытку атаковать Калужскую область украинские боевики предприняли в октябре 2022 года. Тогда ВСУ запустили два дрона, один из которых сбили средства противовоздушной обороны.

В августе текущего года ПВО также уничтожили два украинских БПЛА в районе поселка Шайковка. Информации о разрушении инфраструктуры не поступало. Обломки сбитого беспилотника обнаружили в районе деревни Салово.

ВСУ пытались ударить дронами по области осенью. В ночь на 16 сентября Вооруженные силы России пресекли террористическую атаку Украины, сбив средствами ПВО два беспилотника самолетного типа.