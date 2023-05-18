Происшествия 18 мая 2023, 16:38 Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском Shot: пограничники сорвали атаку украинского дрона на вышку сотовой связи под Курском piqsels

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Беспилотник Вооруженных сил Украины пытался атаковать сотовую вышку в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно публикации, утром 18 мая украинский дрон-камикадзе пытался снести вышку сотовой связи в районе деревни Внезапное Кореневского района. Однако российские пограничники смогли предотвратить происшествие.

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«Военные сумели его посадить, а атака в итоге провалилась», — уточнили в публикации.

Спустя время, по данным канала, произошла еще одна атака ВСУ в Кореневском районе Курской области. Украинский дрон заметили около села Гордеевка в 500 метрах от российской границы через пять минут после первой атаки. Пограничники смогли посадить дрон ВСУ на минное поле с помощью электронного ружья.

«В итоге дрон сначала посадили, а затем уничтожили», — подчеркнули в Telegram-канале.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что украинские войска стали чаще применять ударные беспилотники и дроны-камикадзе на Краснолиманском направлении в оне проведения специальной военной операции.