Важное 21 февраля 2024, 16:04 Украинский дрон-камикадзе повредил хозпостройку и забор в селе Старый Хутор Гладков: ВСУ атаковали село под Белгородом с помощью дрона-камикадзе РИА «Новости»

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Село Старый Хутор Валуйского городского округа 21 февраля попало под атаку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики запустили дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших.

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«В одном частном домовладении повреждены хозпостройка и забор. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Ленинский под Белгородом. Один из снарядов пробил кровлю частного дома, другой прилетел во двор жилого дома: посекло фасад и забор строения, повредило хозпостройку. До этого линии электропередачи повредило при ударе украинской армии по селу Тишанка.