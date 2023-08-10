10 августа 2023, 08:55
Украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна под Курском
Shot: дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Теткино Курской области
Украинские боевики 9 августа пытались атаковать поселок Теткино в Курской области. ВСУ запустили по комбинату по переработке зерна дрон-камикадзе, сообщил Telegram-канал Shot.
«Боевой БПЛА прилетел с Украины в поселок Теткино Глушковского района (два километра от границы), рухнул и взорвался на территории мелькомбината», — написали в паблике.
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Никто из жителей не пострадал, разрушений тоже удалось избежать.
До этого украинский дрон-камикадзе рухнул на территории монастыря в Суджанском районе под Курском. В результате ЧП травмы получил ребенок — у него диагностировали осколочные ранения предплечья и руки.
ВСУ систематически обстреливают Курскую область, причем огонь боевики ведут по гражданским объектам. Ранее украинская армия обстреляла деревню Кулига, повреждения зафиксировали в школе и трех домах.
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ВСУ
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