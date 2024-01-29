Происшествия 29 января 2024, 18:41 Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородский поселок Октябрьский Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на поселок Октябрьский РИА «Новости»

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ВСУ вечером 29 января атаковали поселок Октябрьский Белгородского района с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки дрона противника никто из жителей населенного пункта не пострадал.

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Дрон рухнул без последующей детонации, уточнил Гладков. Повреждения получили две крыши частных жилых домов. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Утром стало известно о попытке БПЛА атаковать НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области. Изначально данные опубликовал Telegram-канал «112». Позже информацию подтвердил глава региона Михаил Евраев, уточнив, что беспилотник нейтрализовала система РЭБ.

Боевую часть дрона со взрывным устройством оперативно обезвредили взрывотехники УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области.

Евраев подчеркнул, что завод продолжил работу в штатном режиме.