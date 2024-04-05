Происшествия 05 апреля 2024, 19:46 Украинский дрон атаковал трактор в Шебекине Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и поселок Красное, есть пострадавший РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекине, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор», — написал он.

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Мужчина отделался ссадиной левой кисти. Ему оказали помощь в районной больнице и отправили на амбулаторное лечение.

Под обстрелом оказался также поселок Красное. Повреждения получили три дома. Там выбило окна, посекло фасады и заборы.

«Также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля», — добавил глава региона.

Ранее под обстрел попало село Вязовое под Белгородом. Повреждения получили дома, школа, детсад и дом культуры, линии электро- и газоснабжения. Никто из местных жителей не пострадал.