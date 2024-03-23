Происшествия 23 марта 2024, 09:32 Украинский дрон атаковал предприятие в Белгородской области Гладков: БПЛА самолетного типа ударил по предприятию в Старооскольском округе РИА «Новости»

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В ночь на 23 марта ВСУ ударили по предприятию, расположенному в Старооскольском городском округе. Для атаки украинские боевики использовали беспилотник самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — отметил он.

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На место выехали оперативные службы. Глава региона добавил, что информацию о повреждениях предстоит уточнить.

Утром 23 марта в Белгороде и Белгородском районе включили предупреждение о ракетной опасности. Его отменили спустя полчаса. Позже Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Старооскольского округа и Чернянского района погиб один человек, еще двое пострадали.