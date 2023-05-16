Происшествия 16 мая 2023, 00:55 Украинский дрон атаковал полицейских в Брянской области СК: украинский беспилотник атаковал полицейских в Брянской области РИА «Новости»

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Украинский беспилотник попытался атаковать сотрудников полиции в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК России. Там уточнили, что в результате случившегося два автомобиля получили повреждения.

Под обстрел ВСУ попало село Хоромное Брянской области. На место прибыли сотрудники полиции.

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«На их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — рассказали в СК.

Сотрудники ведомства сообщили еще о нескольких фактах преступной деятельности украинских военных. В результате атаки ВСУ около 600 человек остались без света в населенных пунктах Локоть и Красный Пахарь Рыльского района Курской области, а в поселке Краснооктябрьский Глушковского района повреждения получили жилой дом и местный фельдшерско-акушерский пункт.

Вечером 15 мая ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто из жителей не пострадал.